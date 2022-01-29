В Вене приостановлен 8-й раунд консультаций по иранской сделке

Восьмой раунд консультаций по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана в Вене приостановлен до начала следующей недели, делегации вернутся в свои столицы.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитической службы ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Восьмой раунд переговоров в рамках СВПД в Вене приостановлен. Участники вернутся в свои столицы для консультаций со своими правительствами. Переговоры возобновятся на следующей неделе", - говорится в документе.

"Участники встречи продолжат дискуссии о возможности возвращения США в СВПД и о том, как добиться полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами", - говорится в документе.

Восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начала в Вене 27 декабря с участием Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), представители которых обсуждают перспективу реализации СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение. Координатором этих переговоров выступает внешнеполитическая служба ЕС.