https://news.day.az/world/1430957.html Страшное ДТП в Иране - есть погибший
Страшное ДТП в Иране - есть погибший
В Иране поезд столкнулся с грузовиком.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в районе Варамин, расположенном недалеко от Тегерана.
В результате происшествия один человек погиб, 6 получили ранения. Поезд после столкновения с грузовиком сошел с рельсов. На место происшествия были привлечены спасатели.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
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