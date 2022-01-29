Страшное ДТП в Иране

В Иране поезд столкнулся с грузовиком.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в районе Варамин, расположенном недалеко от Тегерана.

В результате происшествия один человек погиб, 6 получили ранения. Поезд после столкновения с грузовиком сошел с рельсов. На место происшествия были привлечены спасатели.

Пострадавшие были доставлены в больницу.