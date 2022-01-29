Последние предвыборные митинги в Португалии

День тишины наступил в Португалии. В стране завершилась предвыборная кампания и в воскресенье португальцы голосуют на досрочных парламентских выборах. Для участия в них зарегистрированы 22 политические партии и коалиции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Согласно опросам, основная борьба развернется между социалистами, которые находятся у власти с 2015 года, и Социал-демократической партией.

Премьер-министр Антониу Кошта, возглавляющий Социалистическую партию, встретился со своими сторонниками в Лиссабоне. Председатель правоцентристской Социал-демократической партии Руи Рио присоединился к митингу сторонников, который также прошел в столице.

Очередные парламентские выборы должны были состояться в октябре, но парламент не поддержал проект бюджета на текущий год, представленный правительством меньшинства во главе с Антониу Коштой.

Отличительной особенностью нынешней кампании стало участие ультраправой партии "Хватит!", созданной в 2019 году. Ее лидер Андре Вентура на президентских выборах в январе прошлого ода занял третье место, набрав почти 12% голосов.