https://news.day.az/world/1447451.html В Грузии от коронавируса умерли еще 6 человек
В Грузии от коронавируса умерли еще 6 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 658 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 6 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.
Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 645 959, число умерших - 16 704.
Вылечились 1 615 166 человек.
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