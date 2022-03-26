В Грузии от коронавируса умерли еще 6 человек
Depozit faizini öncədən al!

За последние сутки в Грузии выявлено 658 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 6 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 1 645 959, число умерших - 16 704.

Вылечились 1 615 166 человек.