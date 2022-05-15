Мужчина умер от сердечного приступа, спасая свою собаку из реки

Житель Англии погиб, пытаясь спасти свою собаку, пишет Mirror. Мужчина прыгнул за питомцем в реку, но из-за переохлаждения у него случился сердечный приступ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, Райан Уэллс, его девушка Джорджия и ее брат Рэй выгуливали трех собак ранним утром, когда один из питомцев сорвался с поводка и прыгнул в реку. После того как щенок не появился на поверхности воды, мужчина нырнул за ним следом, но тоже не выплыл, напугав собравшихся.

Джорджия попыталась помочь Райану, но ее попытки оказались тщетны - мужчину унесло течением. Тело Уэллса нашли только на следующий день, вскрытие показало, что он скончался от сердечного приступа, вызванного переохлаждением. Отмечается, что собака выжила.

"Приехали спасатели, парамедики с вертолетом и полицейским катером, все искали Райана. В конце концов его нашли, но, к сожалению, мертвым", - сообщили в полиции.