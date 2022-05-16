Курьер спас ребенка из машины, попавшей в ДТП

Курьер вытащил из горящего автомобиля ребенка. Момент аварии и спасение попали на видео, кадры публикует РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Правила дорожного движения на перекрестке предположительно нарушила одна из легковых машин, не уступив право преимущественного проезда. От удара одну из легковушек отбросило на тротуар, автомобиль сильно задымился. На помощь пострадавшим пришел курьер службы доставки.

"Курьер сразу же бросился на помощь ребенку, который сильно ударился во время столкновения машин", - отмечает РЕН ТВ.

Известно, что ребенок не получил серьезных травм. Обстоятельства ДТП выясняются.