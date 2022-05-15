https://news.day.az/world/1462021.html Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter
Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в социальную сеть Twitter. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter", - говорится в заявлении Трампа.
По его словам, он предпочтет присутствие в собственной соцсети Truth.
При этом Трамп считает, что объявленная цена, которую готов за соцсеть заплатить предприниматель Илон Маск, завышена. Экс-президент США утверждает, что только дурак купил бы Twitter за такие деньги.
"А Илон не дурак. Кроме того, как можно проводить сделку, когда он, возможно, незаконно купил свою долю", - отметил Трамп.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре