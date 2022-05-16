https://news.day.az/world/1462216.html Легковушка проскочила перед «носом» перевернувшегося автомобиля - ВИДЕО
Легковушка проскочила перед «носом» перевернувшегося автомобиля - ВИДЕО
Видеокамера, установленная на опасном участке дороги, зафиксировала необычный инцидент, к счастью, закончившийся без жертв, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Владелец чёрной легковушки не смог вовремя сориентироваться на сложном участке пути и, врезавшись в насыпь, выбрался из перевернувшегося на крышу транспортного средства. Примечательно, что владелец белого автомобиля успел проложить свой маршрут буквально в сантиметрах от неуправляемого седана и избежал столкновения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре