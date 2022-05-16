Легковушка проскочила перед «носом» перевернувшегося автомобиля

Видеокамера, установленная на опасном участке дороги, зафиксировала необычный инцидент, к счастью, закончившийся без жертв, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Владелец чёрной легковушки не смог вовремя сориентироваться на сложном участке пути и, врезавшись в насыпь, выбрался из перевернувшегося на крышу транспортного средства. Примечательно, что владелец белого автомобиля успел проложить свой маршрут буквально в сантиметрах от неуправляемого седана и избежал столкновения.