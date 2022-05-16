Европе предсказали аномальную жару

На неделе с 16 мая 2022 года Западная Европа может столкнуться с резким повышением максимальной дневной температуры. О том, что в некоторые страны придет первая весенняя жара, говорится в материале The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ближе к середине мая 2022 года в Европу пришел южный воздух, поток которого продолжится и дальше. В итоге некоторым странам предсказали аномальные значения температуры в сравнении со средними. Согласно прогнозам, в течение недели на большей части Испании и Франции температура будет больше 30 градусов Цельсия - на 10 градусов выше нормы. Некоторые эксперты ожидают повышение и до 40 градусов Цельсия.

Аномальные погодные условия предрекли и северо-западным частям Австралии. В течение недели там ожидают чрезвычайно влажную и ветреную погоду. В некоторых районах могут выпасть до 150 миллиметров дождя, что вызовет риск наводнений.