В Финляндии выпустили пиво, посвященное вступлению в НАТО

В Финляндии на рынок вышло пиво Otan, получившее название в честь вступления страны в НАТО. Банку украшает стилизованный рыцарь с символикой НАТО на щите. Об этом сообщает финское издание Yle, передает Day.Az.

"С одной стороны, это переводится с финского как "Возьму пива", с другой - otan можно рассматривать как анаграмму NATO, а с третьей, на французском языке аббревиатура NATO звучит как OTAN", - поясняют производители.

Петтери Вянттинен, исполнительный директор пивоварни в Савонлинне, выпустившей напиток, пояснил, что выпустить банку с таким оформлением решили из-за того, что большая часть населения страны поддержала вступление в альянс.

Пивоварня намеревается отправить партию светлого "НАТО-пива" в пивной клуб парламента, Штаб оборонительных сил Финляндии и канцелярию президента.

"Большинство финнов сейчас поддерживает решение вступить в НАТО. Мы взволнованы как никогда", - отметил Петтери Вянттинен.

Он рассказал, что решение выпускать такое пиво было принято еще и потому, что городок Савонлинна подвергся бомбардировкам во время Второй мировой. Бабушка Петтери до сих пор помнит, как падали бомбы на центр города.

"Мы надеемся, что нам больше никогда не придется увидеть Савонлинну и всю Финляндию под бомбами", - резюмирует Петтери.