Загрязнение планеты стало причиной миллионов смертей

Загрязнение воздуха и выбросы химических веществ стали причиной примерно девяти миллионов смертей в год - плохая экология становится причиной каждой шестой смерти в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet Planetary Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По подсчетам ученых, с 2015 по 2019 год глобальная смертность из-за ухудшения экологии увеличилась на 7 процентов, а экономические потери оцениваются в 4,6 триллиона долларов в год. При этом, уровень загрязнения воздуха в мире до начала пандемии COVID-19 не только не улучшился, но и заметно ухудшился: число смертей от загрязнения воздуха выросло до 6,7 миллиона.

Чуть менее двух третей случаев преждевременной смерти связаны с мелкодисперсными твердыми частицами. Кроме того, около 1,4 миллиона людей умерло из-за загрязнения воды, а еще 900 тысяч человек преждевременно скончались из-за накопления соединений свинца в организме. По оценкам Pure Earth и ЮНИСЕФ на 2020 год, до 800 миллионов детей (каждый третий ребенок на планете) имеют высокий уровень свинца в крови. Причины варьируются от небезопасной утилизации автомобильных аккумуляторов до использования свинца в продуктах в качестве усилителя цвета.