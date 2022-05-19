Астронавтам NASA запретили выход в открытый космос

В NASA расследуют протечки воды из систем скафандра в его шлем, произошедшие во время выходов в открытый космос. Об этом сообщает Space News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел 23 марта во время выхода из американского сегмента МКС астронавта NASA Раджи Чари и европейца Матиаса Маурера. В конце почти семичасового выхода в открытый космос Маурер сообщил, что на его визоре скопилась вода. Слой был тонким и достигал диаметра 20-25 сантиметров, не неся человеку непосредственной угрозы.

В связи с расследованием произошедшего NASA ввело запрет на выходы в открытый космос.

"NASA исследует степень риска эксплуатации постепенно устаревающих скафандров EMU, и пока в них запрещена любая ранее запланированная внекорабельная деятельность. Запрет продлится до окончания расследования", - заявила Сьюзан Хелмс, бывший астронавт NASA и член Консультативной группы по аэрокосмической безопасности.

По словам Даны Вайгель, заместителя руководителя программы МКС со стороны NASA, расследование пока не обнаружило признаков загрязнения воды в костюме, которое могло бы быть связано с протечкой. Однако детальный осмотр скафандра невозможен до возвращения на Землю. Агентство планирует спустить EMU с МКС во время следующей грузовой миссии корабля Dragon компании SpaceX, которая отправится к станции в начале июня.

Однако в NASA не исключают возможность внекорабельной деятельности в связи с гипотетической внештатной ситуацией. На этот случай на МКС уже доставлены водопоглощающие прокладки для размещения внутри шлема.