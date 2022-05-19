Американец установил рекорд Гиннесса по количеству съеденных "Биг Маков"

Житель США установил рекорд Гиннесса, съев самое большое количество "Биг Маков" за всю жизнь, пишет LADBible. По словам мужчины, число съеденных им сэндвичей перевалило за 30 тысяч, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый свой "Биг Мак" Дональд Горске из Висконсина съел в 1972 году, с тех мужчина питается ими каждый день, съедая в среднем два сэндвича за сутки. По словам американца, как только он впервые попробовал этот бургер, то понял, что это самая вкусная еда в его жизни.

"Я сказал себе тогда: "Возможно, я буду питаться ими до конца жизни", - вспоминает мужчина.

Как рассказала жена Дональда, ее удивила страсть мужа к фастфуду, но в итоге она смирились со вкусами супруга. Более того, женщина иногда сама приносила домой "Биг Мак" для Горске, зная, что тот будет рад такому подарку.

По словам мужчины, к 2022 году он съел 32430 "Биг Маков", несмотря на это, он уверяет, что со здоровьем у него все в порядке. Дональд регулярно сдает анализы, следит за холестерином и каждый день проходит 10 км пешком.