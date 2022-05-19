https://news.day.az/world/1463223.html Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО - Эрдоган
Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО - Эрдоган
Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Об этом сообщил в четверг президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с представителями турецкой молодежи в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"Мы сказали нашим друзьям, что мы скажем "нет" на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. И мы продолжим следовать этому. Эти страны являются домом для Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны"", - отметил он.
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