В Италии подтвердили планы по отказу от газа из России

Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил планы, в которых страна собирается стать энергонезависимой от поставок газа из России к концу 2024 года. Об этом он заявил во время информационного сообщения в Сенате итальянского парламента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По оценкам правительства, мы сможем стать независимыми от российского газа во второй половине 2024 года. Первые следы этого процесса будут видны уже в конце этого года", - отметил Драги.

Он добавил, что газ сейчас является "переходным топливом" на пути к возобновляемым источникам энергии. Кроме того, сейчас заключены соглашения с Алжиром, согласно которым будут развиваться альтернативные и возобновляемые источники энергии, а также сети ее передачи в страну.