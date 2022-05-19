Военные США сбили лазером артиллерийскую мину

Американские военные США испытали 50-киловаттный боевой лазерный модуль Raytheon, который сбил несколько находящихся в полете 60-миллиметровых артиллерийских мин. Об этом сообщил журнал Popular Mechanics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Испытания лазерной системы прошли на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико в ходе программы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD), в рамках которой разрабатывается оружие направленной энергии. Это оружие должно стать частью перспективной американской системы ПВО ближнего радиуса действия.

Отмечается, что лазерная система предназначена для защиты наземных войск от беспилотников и самолетов. Первые четыре подобных установки армия США должна получить в 2022 году.