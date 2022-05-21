Британские подлодки научат стрелять американскими ядерными ракетами

Британские подводные лодки "Дредноут" получат на вооружение американские стратегические ракеты, способные нести ядерное оружие, Трайдент II (D5). Об этом свидетельствует контракт на модернизацию системы управления стратегическими силами Великобритании и США, подписанный между компаниями General Dynamics Electric Boat и Королевским военно-морским флотом Великобритании, сообщает Shephard News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общая сумма контракта составляет $313,95 млн и предусматривает производство дополнительных комплектов для британской системы поддержки стратегических вооружений, а также "развитие и расширение промышленной базы подводных лодок" в рамках комплексного корпоративного плана поддержки подводных лодок класса "Колумбия" (американские лодки с ракетами Трайдент II).