Взрывы и пожар вблизи аэропорта Женевы

Вечером 20 мая произошел пожар на месте строительства здания для беженцев, расположенного неподалеку от женевского аэропорта. Происшествие стало причиной серьезного сбоя в работе воздушной гавани. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По предварительным данным, около 17:00 произошло возгорание на последнем этаже строящегося здания. В этот момент рабочие занимались изоляцией крыши. К месту происшествия направлены около 15 пожарных расчетов. В помещениях находятся баллоны с газом, которые могут сдетонировать, что существенно осложняет ситуацию. Очевидцы сняли один из взрывов на месте пожара.

В связи с произошедшим около 20 рейсов были отложены или перенесены в другие аэропорты. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.