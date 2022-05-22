Hyundai инвестирует $5 млрд в США

Председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон заявил, что южнокорейская компания инвестирует еще $5 млрд в США. Трансляцию его встречи с американским президентом Джо Байденом в воскресенье вел Белый дом на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я хочу привлечь внимание к дополнительным инвестициям, связанным с будущим нашей компании. Hyundai Motor Group планирует инвестировать дополнительно $5 млрд [в США] до 2025 года", - сказал Чон Ый Сон. По его словам, эти инвестиции укрепят сотрудничество южнокорейской корпорации с американскими предприятиями в таких сферах, как робототехника, искусственный интеллект, создание беспилотных автомобилей.

Председатель Hyundai Motor Group напомнил, что в субботу компания объявила о строительстве промышленного объекта по производству электромобилей и батарей стоимостью $5,5 млрд в штате Джорджия. Начало коммерческого производства на этом заводе планируется в 2025 году.

В пятницу Байден прибыл в Южную Корею и посетил завод по производству полупроводников компании Samsung в городе Пхёнтхэк. В прошлом году в Samsung объявили о планах по строительству завода стоимостью $17 млрд в штате Техас.