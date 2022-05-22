Турецкая военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Турецкая военная база на северо-востоке Ирака подверглась атаке. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al-Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным источников телестанции в иракских силовых структурах, нападение совершено на лагерь Зликан, расположенный в районе Башика неподалеку от Мосула (административного центра провинции Найнава). По военному объекту были нанесены удары с помощью двух начиненных взрывчаткой беспилотников. Кто стоит за этим нападением, неизвестно. Как отмечается, заминированные дроны были использованы в атаке на базу впервые.

Месяц назад по базе было выпущено шесть реактивных снарядов. Спустя два дня была атакована еще одна турецкая база в Ираке, расположенная вблизи населенного пункта Эль-Амадия в 15 км от границы с Турцией. Тогда сообщалось, что снаряды поразили военную технику, пострадавших не было.