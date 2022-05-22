В Японии прошла акция протеста против визита Байдена

Сотни людей приняли участие в акции протеста в Токио против визита президента США Джо Байдена в Японию из-за опасений, что его приезд усилит напряженность в отношениях с Китаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает портал Yahoo News.

"Их [Токио и Вашингтона] действия крайне опасны. Япония и США пытаются вести агрессивную войну против Китая", - приводит портал слова организатора акции протеста Сюнкити Такаямы. Участники акции полагают, что предстоящий саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) с участием лидеров Японии, США, Индии и Австралии может вызвать дополнительные осложнения во взаимодействии с Пекином, поскольку встреча является частью стратегии по борьбе с влиянием Китая в регионе.

Президент США Джо Байден, который прибыл в Японию со своим первым визитом в качестве главы государства, в понедельник проведет переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой. Программа визита американского лидера также включает в себя прием у императора Нарухито, встречу с родственниками японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами.

Во вторник Байден, Кисида, лидер выигравшей парламентские выборы Австралийской лейбористской партии (АЛП) Энтони Альбанезе и премьер-министром Индии Нарендра Моди проведут в Токио саммит Четырехстороннего диалога по безопасности.

В Токио в связи с предстоящими официальными мероприятиями усилены антитеррористические меры. Для обеспечения безопасности привлечено около 18 тыс. полицейских.