Самый большой в 2022 году астероид сблизится с Землей

Самый большой из известных в этом году астероидов из группы Аполлона сблизится с Землей 27 мая. Об этом говорится в сообщении Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИМП) РАН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Институт опубликовал фото потенциально опасного астероида (7335) 1989 JA из группы Аполлона.

"В этом году он должен стать самым большим (размером около полутора километров) из известных потенциально опасных объектов, что позволит увидеть его даже в любительский телескоп с апертурой от 20 см. Минимальное сближение с нашей планетой произойдет уже 27 мая в 17:26 мск (18:26 по Баку) на расстоянии около 4 млн км со скоростью 13 км/с", - говорится в сообщении в Telegram-канале ИПМ.

В институте уточнили, что минувшие ночи за астероидом наблюдали несколько обсерваторий научной кооперации ИПМ. "Полученные данные будут использованы для уточнения периода вращения, который известен весьма приблизительно", - пояснили там.