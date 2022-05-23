В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ, объявляющий чрезвычайное положение в городе в связи с нехваткой детских смесей в США, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Дефицит детских смесей, который оценивается в 40-50% от потребностей американского рынка, возник после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив ее заражение болезнетворными бактериями. Экономический советник Белого дома Брайан Диз сообщил, что возобновить производство Abbott планирует примерно через месяц. Он заявил, что рынок детского питания на 90% контролируется тремя компаниями, и пообещал заняться его демонополизацией.

"Мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс подписал чрезвычайный исполнительный указ №98, объявляющий чрезвычайное положение в связи с нехваткой детских смесей. Этот приказ наделит департамент по защите потребителей и работников города Нью-Йорка полномочиями предотвращать завышение цен на смеси в соответствии с пунктом 5-42 раздела 6 Правил города Нью-Йорка. Эти усилия предпринимаются в связи с тем, что США сталкиваются с общенациональной нехваткой детских смесей, вызванной добровольным отзывом и временным закрытием предприятия Abbott Nutrition, одного из крупнейших поставщиков детских смесей в стране", - говорится в заявлении, размещенном на сайте города.

По словам мэра Адамса, этот указ поможет принять меры против "любого розничного продавца, который захочет извлечь выгоду из этого кризиса" путем поднятия цен на этот товар. Мэр добавил, обращаясь к матерям и семьям, что город сделает "все, что в его силах" для того, чтобы помочь им в этот период.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщила, что военно-транспортная авиация приступила к экстренному ввозу в США из Европы дефицитных молочных смесей для новорожденных.