Ученый оценил вероятность новой пандемии из-за оспы обезьян

Вирус оспы обезьян, как и другие ему подобные вирусы оспы, вряд ли может вызвать новую пандемию. Об этом, оценивая вероятную опасность инфекции, заявил директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Вирус оспы обезьян давным-давно известен, как и другие поксвирусы, он очень стабилен. Сейчас речь идет о единичных случаях, и для жителя Сибири или Вологды шанс заболеть не то что нулевой - скорее отрицательный", - сказал Шестопалов.

Ученый напомнил, что случаи заболевания в различных странах за пределами Африки происходили и до этого, при этом специалисты не фиксировали серьезных вспышек инфекции.

По словам Шестопалова, люди, вакцинированные от натуральной оспы, на 100 процентов защищены от распространяющейся инфекции. При необходимости производство вакцин можно будет легко начать, так как технология производства старая и проверенная, считает специалист.