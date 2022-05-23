Аномально сильная песчаная буря в Ираке

В Ираке сегодня нерабочий день.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, причина - аномально сильная песчаная буря, которая накрыла страну. Ожидается, что видимость упадет до отметки порядка 100 метров при допустимых 800 м, а скорость ветра будет достигать 40-50 км/ч.