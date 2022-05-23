https://news.day.az/world/1464245.html Аномально сильная песчаная буря в Ираке - ВИДЕО
Аномально сильная песчаная буря в Ираке - ВИДЕО
В Ираке сегодня нерабочий день.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, причина - аномально сильная песчаная буря, которая накрыла страну. Ожидается, что видимость упадет до отметки порядка 100 метров при допустимых 800 м, а скорость ветра будет достигать 40-50 км/ч.
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