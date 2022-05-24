В Ираке погибли четверо турецких военнослужащих

Четверо турецких военнослужащих погибли в ходе антитеррористической операции Pəncə Kilit, которую проводят Вооруженные силы Турции на севере Ирака.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Кроме того, по данным ведомства, еще трое турецких военнослужащих получили ранения.

Турецкая армия продолжает проводить антитеррористическую операцию в регионе, говорится в сообщении.

Отметим, что антитеррористическая операция Pençe Kilit продолжается с 18 апреля в трех районах севера Ирака.