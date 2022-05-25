Преступник застрелил 20 учеников и учителя в начальной школе в Техасе

Число жертв стрельбы в начальной школе в Техасе возросло до 21 человек. Среди жертв - 20 учеников и учитель.

Соответствующее заявление сделал губернатор штата Грег Эбботт. По его словам, злоумышленник был убит полицейскими, которые прибыли на место кровавого преступления, сообщает ABC News.

Также губернатор опознал стрелка как 18-летнего Сальвадора Рамоса. Он был учеником средней школы города Ювалд.

Сам инцидент произошел во вторник. Злоумышленник ворвался в начальную школу в городе Ювалд в Техасе.

Он забаррикадировался в учебном заведении и открыл стрельбу. Мотивы преступника пока остаются неизвестными.

Стрельба с 21 жертвами - один из самых кровавых инцидентов подобного рода в США за последнее время.