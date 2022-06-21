Минобороны Великобритании опубликовало Стратегию военного искусственного интеллекта

Минобороны Великобритании опубликовало Стратегию развития военного искусственного интеллекта (ИИ), которая содержит общие принципы развития ИИ британской армии.

Как передает Day.Az, документ выложен на официальном сайте правительства страны.

Министр оборонных закупок Великобритании Джереми Куин выделил четыре ключевых принципа стратегии, сообщает Tech UK: эффективность, боеспособность, точность и влиятельность.

По его словам, ИИ в британской армии должен уменьшить нагрузку на персонал, помочь в принятии решений и повысить скорость реагирования на угрозы.

При этом головной офис Минобороны будет устанавливать политику в области ИИ и обеспечивать общую согласованность действий армейских структур, функциональные подразделения будут выбирать наиболее подходящие формы ИИ для использования, а стратегические командования - обеспечивать интеграцию ИИ в ходе боевых действий.

"В военных конфликтах будущего можно выиграть или проиграть благодаря скорости и эффективности технологии ИИ, и наш подход к ИИ должен быть быстрым, амбициозным и всеобъемлющим", - подчеркнул Куин.