В Канаде запретят пластик

В Канаде запретят производство, импорт, экспорт и продажу одноразового пластика. Правительство страны назвало дату введения запрета, сообщает Time со ссылкой на заявление министра охраны окружающей среды Стивена Гильбо, передает Day.Az.

Компании не смогут импортировать и производить пластиковые пакеты и контейнеры из пенопласта к концу 2022 года, продажа таких изделий будет под запретом с конца 2023 года, а экспорт - с конца 2025-го. Запрет также распространится на пластиковые трубочки, посуду и упаковки для бутылок.