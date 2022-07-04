Китай решил обогнать США и Европу на Марсе

Китай решил обгонать США и Европу на Марсе, запланировав на два года раньше западных стран доставить первые образцы марсианского грунта на Землю. Об этом сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание ссылается на презентацию новой китайской миссии на Красную планету, запуск которой намечен на 2028 год. В ее рамках, как ожидается, в 2031 году на Землю будут впервые доставлены образцы марсианского грунта.

SpaceNews пишет, что аналогичная европейско-американская миссия должна быть запущена в 2027 году, однако образцы марсианского грунта, которые планируется добыть в ее рамках, будут доставлены на Землю только в 2033 году.

Между тем, согласно изданию, западная миссия, включающая марсоход, будет более сложной, чем китайская, где использование планетохода не предполагается.