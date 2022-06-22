Байден запланировал разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден сообщил о планах поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином, однако не уточнил подробности, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я планирую поговорить с Си Цзиньпином. Время разговора еще не согласовали", - сказал Байден журналистам во вторник.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что власти США работают над организацией возможного телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина этим летом.