Умерла "Мисс Бразилия"

Победительница конкурса "Мисс Бразилия" 27-летняя Глейси Коррея скончалась спустя почти три месяца пребывания в коме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Коматозное состояние было вызвано сердечным приступом из-за масштабного кровоизлияния, произошедшего спустя пять дней после рутинной операции по удалению миндалин.

Несмотря на то, что медикам удалось реанимировать Коррею и ввести в искусственную кому, ее мозг не показывал активности, и пациентка оставалась в вегетативном состоянии.