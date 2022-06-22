Пожар охватил ангар на набережной в Петербурге

Крупный пожар возник в ангаре на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Возгорание произошло в ангаре площадью 20 на 40 метров. Огонь охватил его полностью.

Пока нет информации о том, что находится внутри ангара. В МЧС сообщили, что есть угроза распространения огня на бытовки, которые находятся рядом.