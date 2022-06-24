Рыба вонзила шип в грудь 10-летнего мальчика в США

В США сом ударил шипом в грудь 10-летнего мальчика, который был на рыбалке вместе с матерью. Об этом сообщает издание Bay News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в городе Нью-Порт-Ричи, штат Флорида. Шип рыбы вошел в тело ребенка почти на четыре сантиметра. Мать мальчика отвезла его в больницу. К тому моменту пострадавший начал задыхаться - некоторые сомы могут быть ядовитые.

Медики на вертолете доставили ребенка в больницу города Тампа. Сейчас он восстанавливается.