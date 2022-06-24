https://news.day.az/world/1473233.html Маск посетовал на расходы заводов Tesla в Германии и Техасе
Маск посетовал на расходы заводов Tesla в Германии и Техасе
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что заводы возглавляемой им компании-производителя электромобилей Tesla в Германии и американском штате Техас создают убытки "на миллиарды долларов", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, в настоящее время предприятия в Берлине и Остине представляют собой "гигантские печи для денег".
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