Маск посетовал на расходы заводов Tesla в Германии и Техасе

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что заводы возглавляемой им компании-производителя электромобилей Tesla в Германии и американском штате Техас создают убытки "на миллиарды долларов", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в настоящее время предприятия в Берлине и Остине представляют собой "гигантские печи для денег".