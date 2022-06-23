Массовые протесты коренных жителей Эквадора

Тысячи людей приняли участие в антиправительственной демонстрации в столице Эквадора, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Акции протеста коренных эквадорцев, съехавшихся в Кито со всей страны, продолжаются с понедельника. Демонстрации, которые проходят и в других городах страны, сопровождаются кровопролитными стычками с полицией. Протестующие требуют от правительства остановить рост цен на топливо и падение уровня жизни.