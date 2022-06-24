"Лето недовольства и транспортного хаоса". В Европе бастуют сотрудники ж/д и авиакомпаний, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Крупнейшую за последние 30 лет стачку продолжают британские железнодорожники. Ожидается, что в ней примут участие около 40 тысяч работников, недовольных низким уровнем оплаты труда на фоне растущей инфляции.

Мэтью Ларкин, сотрудник ж/д компании:

"Результатом забастовки должно стать справедливое повышение заработной платы и предоставление гарантии сохранности рабочих мест. У меня много коллег с семьями, у которых нет уверенности в том, что они будут трудоустроены через несколько лет. Это для них весьма тревожно. Так что гарантия занятости очень важна".

К железнодорожникам присоединились сотрудники лондонского метро и крупнейшей в стране авиакомпании British Airways. Отменены сотни рейсов.

Стачку объявили бортпроводники и пилоты Brussels Airlines в рамках всеобщей забастовки в Бельгии, которая также парализовала часть транспортной сети столицы.

От Амстердама до Варшавы, от Барселоны до Хельсинки - на дорогах пробки, на вокзалах длинные очереди, в аэропортах тысячи заблокированных пассажиров.

Аналитики называют главной причиной происходящего то, что индустрия туризма восстановилась быстрее, чем ожидали. Компании в разгар пандемии сократили персонал, а новый нанять не успели.

Так, недавно начавшийся тур сезон в Европе уже оказался на грани срыва.