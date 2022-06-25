Сильное землетрясение в Иране

Очередное землетрясение зафиксировано в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сила землетрясения составила 5.6 балла в провинции Хормузган.

Подземные толчки зафиксированы на глубине 22 километров в районе Бендер-Чарк провинции Xормузган.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

Отметим, что уже более двух недель в провинции Xормузган регистрируются землетрясения.

По сообщениям, что в результате стихии были повреждены дома.