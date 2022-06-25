https://news.day.az/world/1473805.html Сильное землетрясение в Иране
Сильное землетрясение в Иране
Очередное землетрясение зафиксировано в Иране.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сила землетрясения составила 5.6 балла в провинции Хормузган.
Подземные толчки зафиксированы на глубине 22 километров в районе Бендер-Чарк провинции Xормузган.
О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
Отметим, что уже более двух недель в провинции Xормузган регистрируются землетрясения.
По сообщениям, что в результате стихии были повреждены дома.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре