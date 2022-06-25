В Москве строящийся мост рухнул на проезжую часть

Автомобильный мост обрушился в Москве. О происшествии передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел утром 25 июня на Симферопольском шоссе. Судя по видео, мост находился на стадии строительства. Железобетонная конструкция переломилась пополам и упала на проезжую часть.

На данный момент устраняются последствия аварии. О пострадавших не сообщается.