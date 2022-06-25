https://news.day.az/world/1473898.html В Москве строящийся мост рухнул на проезжую часть - ВИДЕО - ФОТО
В Москве строящийся мост рухнул на проезжую часть - ВИДЕО - ФОТО
Автомобильный мост обрушился в Москве. О происшествии передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел утром 25 июня на Симферопольском шоссе. Судя по видео, мост находился на стадии строительства. Железобетонная конструкция переломилась пополам и упала на проезжую часть.
На данный момент устраняются последствия аварии. О пострадавших не сообщается.
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