Протесты в США

Правоохранительные органы задержали по меньшей мере 25 человек в ходе проходивших в пятницу и в ночь на субботу протестов в США против отмены федеральных гарантий прав на аборты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета New York Post.

По ее сведениям, больше всего задержаний было зафиксировано в Нью-Йорке, где высказаться против решения Верховного суда об отмене гарантий прав на аборты вечером в пятницу вышли, по информации издания, порядка 17 тыс. человек. Часть из них заблокировала проезд по одной из центральных улиц города, что и стало поводом для задержания.

Многотысячные протесты проходили и в других крупных городах страны - Чикаго, Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии и Лос-Анджелесе. В последнем протестующие применили против полицейских фейерверки, из-за чего место проведения акции было оцеплено на час. В Финиксе (штат Аризона) правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ из-за агрессивного поведения некоторых демонстрантов.

В пятницу Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Данное решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить законы об абортах. Против этого традиционно выступают демократы. Как подсчитала газета The New York Times, после вердикта суда запрет на аборты вступил в силу уже в восьми штатах. Президент Джо Байден осудил решение Верховного суда и призвал членов Конгресса США принять федеральный закон, гарантирующий женщинам право на аборты.