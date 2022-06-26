Франция завершила эксплуатацию истребителей Mirage 2000C
Франция завершила эксплуатацию истребителей четвертого поколения Mirage 2000C. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Пользуясь высочайшим уважением многих пилотов, Mirage 2000C официально закончил свою службу в последней эскадрилье во Франции, поскольку авиация движется к флоту истребителей, в котором доминируют более современные и универсальные Rafale", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что авиагруппа "Иль-де-Франс", которая последней в Воздушно-космических силах Франции располагала Mirage 2000C, в 2024 году получит истребители Rafale.
Согласно The Drive, вышедшие из эксплуатации французские самолеты могли бы пригодиться Украине, однако "поддержание операций Mirage 2000C - это нечто большее, чем просто пожертвование оборудования".
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