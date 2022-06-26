Президент Эквадора Лассо снял режим ЧП в стране

Президент Эквадора Гильермо Лассо своим указом снял режим чрезвычайного положения в стране, который был ранее установлен в связи с массовыми протестами местного коренного населения из-за роста цен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина страны, передает Day.Az.

"Президент республики Гильермо Лассо объявил об окончании действия режима чрезвычайного положения, введенного из-за беспорядков в провинциях Чимборасо, Тунгурауа, Котопахи, Пичинча, Пастаса и Имбабура", - указано в сообщении.

Ранее стало известно, что национальная ассамблея Эквадора в ходе субботней сессии обсудит импичмент президенту Гильермо Лассо.

Ходатайство депутатов связано с серьезным политическим кризисом и массовыми протестами, которые сотрясают страну около двух недель. Для утверждения импичмента потребуются голоса 92 из 137 членов ассамблеи.

Президент Эквадора Гильермо Лассо обвинил участников и организаторов массовых антиправительственных протестов в намерении свергнуть его.