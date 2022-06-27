«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»

"Газпром" возобновил поставки российского газа по "Турецкому потоку" после завершения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении холдинга.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00", - сказано в сообщении.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год, общая протяженность - 1 213 км. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

В 2021 году "Газпром" поставил в Турцию по "Голубому потоку" рекордный объем газа - 15,98 млрд куб. м. Поставки же в Турцию по "Турецкому потоку" в прошлом году были увеличены на 63%, отмечал холдинг. Всего, по данным ФТС России, поставки природного газа из РФ в Турцию в 2021 году составили 26,76 млрд кубометров.

В I квартале текущего года поставки российского газа в Турцию могли составить около 7,76 млрд куб. м, следует из данных ФТС России и Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.