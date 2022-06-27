https://news.day.az/world/1474360.html Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции против России
Правительство Канады вводит санкции в отношении шести физических и 46 юридических лиц, связанных с российским оборонным сектором.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба премьера.
Рестрикции вводятся в отношении 15 украинцев, 13 белорусов и двух предприятий Белоруссии за связи с РФ.
Также Канада по согласованию с США, Британией и Японией вводит запрет на импорт ряда товаров из золота из России. Оттава введет и новые меры по запрету экспорта передовых технологий в РФ.
Канада запрещает экспорт в Белоруссию передовых технологий, на импорт и экспорт предметов роскоши.
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