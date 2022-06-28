Южная Корея начала военные учения из-за испытаний КНДР

В Южной Корее в ответ на предположительные испытания ядерного оружия КНДР начались полевые учения, сообщает Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, в учениях примут участие сухопутные войска, ВВС и ВМС. Учения проводятся на фоне возможных ядерных испытаний КНДР и призваны повысить военную эффективность Сеула на фоне растущей обеспокоенности в связи с испытаниями Пхеньяна.

"Учения направлены на преодоление ситуации, при которой логистические линии ограничены для боевых подразделений, а также оказание им своевременной поддержки", - уточнили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи.