https://news.day.az/world/1474405.html Южная Корея начала военные учения из-за испытаний КНДР
Южная Корея начала военные учения из-за испытаний КНДР
В Южной Корее в ответ на предположительные испытания ядерного оружия КНДР начались полевые учения, сообщает Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации агентства, в учениях примут участие сухопутные войска, ВВС и ВМС. Учения проводятся на фоне возможных ядерных испытаний КНДР и призваны повысить военную эффективность Сеула на фоне растущей обеспокоенности в связи с испытаниями Пхеньяна.
"Учения направлены на преодоление ситуации, при которой логистические линии ограничены для боевых подразделений, а также оказание им своевременной поддержки", - уточнили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи.
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