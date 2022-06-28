ОАЭ и Саудовская Аравия не захотели нарастить добычу нефти

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что два ключевых члена ОПЕК - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия - едва ли будут наращивать добычу нефти, чтобы остановить рост цен, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Макрон в разговоре с американским президентом Джо Байденом упомянул о телефонном звонке президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Последний заявил, что производственные мощности страны уже находятся на максимуме.

Саудовская Аравия в краткосрочной перспективе способна увеличить добычу только на 150 тысяч баррелей в сутки. Для больших объемов королевству потребуется около шести месяцев, отмечает агентство. США хотят добиться от крупнейших производителей нефти значительно наращивания добычи, что поможет восстановить баланс спроса и предложения на мировом рынке.