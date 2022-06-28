https://news.day.az/world/1474621.html Башенный кран упал на мужчину в России - ВИДЕО
Башенный кран упал на мужчину в России - ВИДЕО
Непогода привела к трагедии на стройке в Пензе. Там на мужчину упал башенный кран.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, конструкция не выдержала сильнейших порывов ветра и рухнула прямо на будку сторожа. В тяжелейшем состоянии его доставили в реанимацию, где он впоследствии скончался.
Напомним, аналогичный инцидент произошел 26 октября прошлого года в Хабаровске. Во время работ по строительству поликлиники на фасад рухнул башенный кран.
В результате происшествия погиб работник подрядной организации. Крановщик выпал из кабины и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.
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