Башенный кран упал на мужчину в России

Непогода привела к трагедии на стройке в Пензе. Там на мужчину упал башенный кран.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, конструкция не выдержала сильнейших порывов ветра и рухнула прямо на будку сторожа. В тяжелейшем состоянии его доставили в реанимацию, где он впоследствии скончался.

Напомним, аналогичный инцидент произошел 26 октября прошлого года в Хабаровске. Во время работ по строительству поликлиники на фасад рухнул башенный кран.

В результате происшествия погиб работник подрядной организации. Крановщик выпал из кабины и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.