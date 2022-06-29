В Мадриде проходит Саммит лидеров НАТО

В столице Испании Мадриде начался Саммит лидеров НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в работе Саммита, который будет проведен 29-30 июня, участвуют лидеры 30 стран-членов альянса.

На саммите будут обсуждаться российско-украинская война, членство Швеции и Финляндии, принятие стратегической концепции НАТО на ближайшие десятилетия, укрепление восточного фланга и политика Китая.

В саммите участвует и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В рамках саммита НАТО Эрдоган встретится с лидерами США, Франции, Великобритании, Испании, Нидерландов, Германии, Швеции и Финляндии.