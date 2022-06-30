Газ в Европе торгуется выше $1 500 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше $1 500 за 1 тыс. куб. м.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 525,4 за 1 тыс. куб. м, или 140,5 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

В целом стоимость газа с начала торгов увеличивалась почти на 9%.

"Газпром" 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Из-за этого по "Северному потоку" сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал сократить потребление газа в стране в свете снижения поставок газа по "Северному потоку" и назвал создавшуюся ситуацию "газовым кризисом".

При этом в период с 11 по 21 июля намечены ежегодные плановые работы на газопроводе с временным отключением обеих линий "Северного потока", следует из данных оператора Nord Stream AG.