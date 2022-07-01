Во Франции гроза сорвала рок-фестиваль Eurockéennes

В Эльзасе (Франция) из-за непогоды оказался сорван Eurockéennes - один из крупнейших рок-фестивалей страны. Об этом сообщает Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках фестиваля должен был состояться прощальный концерт группы Kiss. Шоу было отменено в последнюю минуту - около 21:55 30 июня организаторы объявили нескольким тысячам зрителей, что концерт, который изначально должен был начаться в 21:00, не состоится. Уточняется, что из-за грозы промокло оборудование. Семеро человек получили травмы.

Eurockéennes должен был пройти после двухгодичной паузы, сделанной из-за пандемии.